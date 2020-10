30 paardeweides hebben voortaan meer biodiversiteit in en rond de weide, met dank aan de provincie Vlaams-Brabant DDH

13 oktober 2020

13u55 1 Landen Het slotmoment van de actie ‘Over Paarden Natuurlijk!’ van de provincie Vlaams-Brabant in Landen mag dan al niet doorgaan, ze zorgden er wel voor dat er een biodiversiteit kwam in en om 30 paardenweides.

Het moest woensdag 14 oktober de apotheose worden van de actie in de Kasteelhoeve van Wange maar door corona ging dat feestje niet door. Dat neemt niet weg dat de provincie de voorbije periode zwaar inzette op het integreren van paard en landschap op Vlaams-Brabantse leemgronden en heel wat biodiversiteit realiseerden om en op 30 paardenweides.

“Paarden maken deel uit van het landschap in Vlaams-Brabant. Het project ‘Paarden natuurlijk!’ werkte op Vlaams-Brabantse leemgronden aan de integratie van paard en landschap op een duurzame en natuurlijke manier. Paardenhouders werden ondersteund om landschapsbouwers te worden. En met succes”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens.

Lees verder onder de foto.

Ruim 38 hectare ingericht

Van het najaar 2018 tot het voorjaar 2020 werden 30 paardenweides, goed voor 38,7 ha, ingericht. Daarnaast werden 6,52 km gemengde hagen en heggen aangeplant en is er 4.471m² gemengde houtkant bijgekomen. Een en ander resulteert in 230 schaduw- of fruitbomen en 204 knotbomen die het landschap voortaan sieren. Er werden tenslotte ook 7 poelen gegraven.

“Met dit project werkten we aan de versterking van de biodiversiteit in de paardenweide, de integratie van paarden in het landschap, de gezondheid en het natuurlijk voedselaanbod voor de dieren. Dit is goed gelukt. Dertig paardeneigenaars van de leemstreek waren bereid om de landschapswaarde van hun paardenweide te verhogen. En nog meer paardeneigenaars toonden hun interesse voor het vervolgproject”, zegt Maarten Vanderhalle, landschapsmedewerker van Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Win-win situatie

Paardeneigenaar Philip Van Kelst, die aan het project deelnam, is eveneen enthousiast. “Het is een echte win-win situatie voor de paarden. De diversifiëring van het voedselaanbod, met aandacht voor planten die giftig kunnen zijn voor paarden bijvoorbeeld, is goed voor de gezondheid van de paarden. Meer biodiversiteit op de paardenweide trekt bovendien een grote verscheidenheid aan fauna aan. Op die manier zijn paarden een troef voor natuur en landschap in plaats van een verschraling ervan.”

Zeker 100.000 euro waard

De provincie investeerde 100.000 euro in het project maar Nevens noemt het een goede zaak. “De regionale landschappen lieten alle aanplanten maximaal aansluiten bij het bestaande landschap om er één mooi geheel van weiden en natuurverbindingen van te maken. Daarbij werd rekening gehouden met de typische landschapsstructuren op de leemgronden. Dit komt de biodiversiteit ten goede.”

De aanplant bestaan uit streekeigen hagen, heggen, houtkanten en solitaire bomen die goed zijn voor paarden. “Een combinatie van stukken weiden met struiken en bomen zoals meidoorn, vlier en gladde iep zorgt voor een meer gevarieerde voeding voor de paarden én verhoogt tegelijk de waarde van het landschap. Hagen, heggen en houtkanten zijn broed- en voedselplaatsen voor vogels en egels. Grotere (fruit)bomen zoals de zomereik, de winterlinde, appel- en mispelbomen, bieden de paarden schaduw en trekken tegelijk vlinders, bijen en andere insecten aan”, besluit Elyn Remy, landschapsmedewerker van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.