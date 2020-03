120.000 euro boete voor taxibedrijf dat werknemers niet juist behandelde en lonen niet correct betaalde KAR

12 maart 2020

15u18 4 Landen Een taxibedrijf uit Landen en de gewezen zaakvoerder kregen zware geldboetes opgelegd voor een reeks sociaalrechtelijke inbreuken. Het onderzoek startte na een klacht van een ontslagen werknemer.

Paul V.d.W. en zijn inmiddels failliet verklaarde bvba Polly uit Landen stonden terecht voor een resem overtredingen van de arbeidswetgeving. Na een klacht van een ontslagen werknemer over slechte werkomstandigheden en het niet tijdig uitbetalen van loon voerde de sociale inspectie een onderzoek. Dat bracht een hele reeks inbreuken aan het licht. De maximale arbeidsduur van de taxichauffeurs werd niet gerespecteerd en de lonen werden niet correct uitbetaald.

Nieuwe klachten van werknemers vormden daarna de aanleiding voor een grondige sociale doorlichting van het bedrijf. De onderzoekers namen de periode van 1 januari 2018 tot 5 april 2019 onder de loep. De inbreuken werden aangevuld met nieuwe feiten: geen aangiften bij in- en uitdiensttreding, incorrecte tussenkomsten in vervoerskosten en geen informatie over loonafrekeningen.

De zaakvoerder van het taxibedrijf liep in 2016 en 2018 veroordelingen op voor soortgelijke sociaalrechtelijke inbreuken. Zijn bedrijf werd op 17 oktober vorig jaar failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Leuven. Paul V.d.W. kreeg nu een geldboete van 24.000 euro opgelegd. Voor het taxibedrijf liep de boete op tot 120.000 euro. Een gedupeerde werknemer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 1.660,45 euro.