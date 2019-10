‘Wij staan altijd scherp’, met een bloedend mes erbij: spandoek choqueert in het jeugdvoetbal Vanessa Dekeyzer

09 oktober 2019

16u54 0 Landen Afgelopen zondag dook er een choquerend spandoek langs het speelveld van Hand in Hand Hoepertingen tijdens een wedstrijd van de U17. “Wij staan altijd scherp”, stond op het doek te lezen, met daaronder een mes met bloed geschilderd.

FC Landen, de bezoekende ploeg die net als Hoepertingen op gewestelijk niveau speelt, vond het allesbehalve een amusante boodschap. “Dat geeft natuurlijk een heel onprettig gevoel. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Er mag competitie zijn, maar toch niet op deze manier?”

Bij Hand in Hand Hoepertingen begrijpen ze de reactie van FC Landen volkomen. Beide ploegen hebben ook geen geschiedenis van intensieve rivaliteit. “We betreuren wat er gebeurd is”, zegt voorzitter Jo Feytons. “We waren absoluut niet op de hoogte. Pas zondagavond kreeg ik een bericht met daarin de foto van het spandoek van iemand van FC Landen, die me zei dat de ploeg zo ontvangen werd. En ook de scheidsrechter van dienst heeft ons aangesproken over het doek.”

Bij HIH Hoepertingen vinden ze dit absoluut niet kunnen. “We hebben meteen het voorval besproken op een vergadering. Het bleek uiteindelijk om een persoonlijke actie te gaan van enkele vrouwen (of het voetbalmama’s of supporters zijn, is niet duidelijk, red.). Zij zijn gecontacteerd via mail en we wachten nu op hun antwoord. Het is jammer dat zij met deze actie de hele club mee door het slijk halen.”