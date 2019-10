‘Twinkelke’ opent de deuren in het Sociaal Huis van Landen Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

17u18 3 Landen Inwoners met een beperkt inkomen kunnen vanaf 31 oktober terecht in het sociaal winkelpunt in de Stationsstraat 8 in Landen. Met dit initiatief wil het OCMW gratis voedselhulp aanbieden op een toegankelijke en laagdrempelige manier. De winkelformule vervangt de bedeling aan huis van vooraf samengestelde voedselpakketten.

“Momenteel maken een 100-tal gezinnen in Landen gebruik van de voedselpakketten van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest zorgbehoevenden, dus er is wel degelijk nood aan een dergelijke dienstverlening”, stelt Eddy Vandenbosch, voorzitter bijzonder comité sociale dienst vast. “Toch zijn er een aantal minpunten aan deze werkwijze. Ten eerste kruipen er op logistiek vlak heel wat manuren in de bedeling aan huis. Ten tweede merken we dat de begunstigden niet alle producten gebruiken waardoor voedselverspilling in de hand wordt gewerkt. Door het concept te wijzigen naar een centraal winkelpunt waar de cliënten zelf kunnen kiezen welke producten ze meenemen, willen we tegemoet komen aan deze problemen en tegelijk hun zelfbeschikking aanmoedigen.”

Groenten en fruit

Het aanbod van het winkelpunt zal bestaan uit de goederen van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), aangevuld met producten van de voedselbank vzw Team Hope. Hiervoor sloot het OCMW een samenwerkingsovereenkomst af met de vereniging uit Sint-Truiden. Afhankelijk van de overschotten op de veiling, kunnen de klanten in het winkelpunt ook groenten en fruit krijgen. Met de verse voeding die niet verdeeld is aan het einde van de dag, wordt een gerechtje gemaakt voor de doelgroep.

In het begin zal het sociaal winkelpunt een dag om de drie weken openen. “In een latere fase zullen we deze werkwijze evalueren en kunnen de openingsmomenten en het concept eventueel uitbreiden”, aldus voorzitter Vandenbosch.

Het sociaal winkelpunt richt zich tot inwoners van Landen met een inkomen onder de armoedegrens. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen, kan contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW. “We willen een dynamische, laagdrempelige werking opzetten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, zegt Elien Vanhombrouck, projectcoördinator. “Daarom voorzien we ook een ontmoetingsruimte en zal de uitbating voornamelijk gebeuren door vrijwilligers. Wie zin heeft om samen met enkele andere enthousiastelingen mee te werken aan dit nieuw project, mag zich nog steeds aanmelden.”

Na een publieke oproep voor een naam, werd het pand ‘Twinkelke’ gedoopt. “We hebben voor ‘Twinkelke’ gekozen omdat het de essentie van het concept bevat en tegelijk een gevoel van hoop en positiviteit uitdraagt. We willen mensen in armoede op verschillende manieren ondersteunen. Elk gebaar van solidariteit kan voor hen een lichtpuntje zijn”, besluit voorzitter Vandenbosch.