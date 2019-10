“Meer dan 2,5 miljoen euro extra investeringsruimte voor Landen. Wij zijn blij!” vdt

04 oktober 2019

07u18 1 Landen Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. Wat Landen betreft gaat het om een aanzienlijk bedrag van om en bij de 2,5 miljoen euro.

De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50 procent tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5 procent gehandhaafd blijft.

“Voor Landen levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst meer dan 2,1 miljoen euro aan nieuwe inkomsten op”, zegt Didier Reynaerts, fractieleider van Open Vld. “Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens meer dan 432.000 euro, samen goed voor meer dan 2,5 miljoen euro extra investeringsruimte. We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”