“Het blijft elke dag een strijd om centjes te verzamelen om te overleven.” Vanessa Dekeyzer

26 augustus 2019

13u51 0 Landen Het was groot feest aan de Bindkrachtvilla in Walshoutem. Samen met zo’n 400 enthousiaste bezoekers, vierden de twaalf jonge mensen met een beperking het tweejarig bestaan van de Bindkrachtwerking.

“Zo’n project opstarten is al een heel avontuur, het duurzaam maken is een nog grotere opdracht “, stelt Nadia Quintens, voorzitter van vzw Bindkracht. “Om iedere bewoner zoveel mogelijk kansen te geven, is er een hele ploeg van professionelen en vrijwilligers actief. Het blijft voor ons een grote uitdaging om financieel alles rond te krijgen. De beloofde persoonsvolgende budgetten werden door de Vlaamse Regering nog steeds niet uitgekeerd. Meer dan 14.000 mensen met een handicap in Vlaanderen zullen nog vele jaren moeten wachten op het geld waar ze recht op hebben. Daarom moeten ook wij elke dag strijd leveren om centjes te verzamelen om te overleven.”

Tijdens de viering kwam Wendy Niclaes, die de Dodentocht uitstapte ten voordele van Bindkracht, de sponsorcentjes overhandigen. Rob Heirbaut, VRT-journalist en vader van een van de Bindkrachtbewoners, kondigde op zijn beurt zijn bijzondere fietstocht naar Straatsburg op 14 september aan. Ook hier kan je sponsorgeld voor storten en een gratis weekend Straatsburg winnen. Je vindt alle info terug op Bindkracht 10.

Wie wil steunen, kan een leuke actie opzetten voor Music for Life, een storting doen op BE81 1450 4009 6324 fiscaal attest, met vermelding ‘Project Bindkracht’ of meter of peter worden. Je kan misschien ook langskomen op het benefietweekend op 23 en 24 november in Hof Pepijn en op het buurtfeest ‘Walshoutem feest’, samen met RVT Huize Zevenbronnen, op 15 september.