Landelijke Gilde organiseert een boerenmarkt

Oudenburg Ontdek alles over de MUG-heli op 7 oktober

Wie zag hem nog niet af en toe eens overvliegen boven of zelfs landen in Oudenburg? De MUG-heli is van onschatbare waarde. Op vrijdag 7 oktober vertelt helikopterpiloot Alain Desmaele er alles over tijdens een boeiende voordracht in ipso facto.

11:52