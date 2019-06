Zwemschool Sportoase biedt ‘survival’-les aan Jempi Welkenhuyzen

28 juni 2019

14u34 0 Lanaken Veilig zwemmen doe je samen. Zoals elk jaar vraagt Montaignehof Sportoase haar klanten, bezoekers, medewerkers én bij uitbreiding iedereen die ergens deze zomer een zwembad, zee of plas induikt om extra aandachtig te zijn de komende zomerperiode.

Met deze warme temperaturen willen kinderen maar één ding: een verfrissende duik in het water. Maar een wateromgeving houdt altijd een klein risico in. Om die reden vraagt men om de komende zomervakantie extra aandachtig te zijn. Buiten de oplettendheid van de ervaren redders zijn begeleiders, ouders, broers of zussen en iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor alle kleine én zelfs grote zwemmers.

Handig om te weten is dat de zwemschool en de vakantiecursussen van Sportoase standaard een ‘survival’-les aanbieden, waarin men leert gepast te reageren in geval van nood. Voor meer info: Yves Desard, Montaignehof Lanaken, telefoonnummer 089 22 00 10.