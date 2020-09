Zesde klant besmet in café Tot Seffens Jempi Welkenhuyzen

29 september 2020

14u05 0 Lanaken Er is inmiddels een zesde besmette klant opgedoken die gelinkt wordt aan café Tot Seffens in Lanaken. Dat heeft burgemeester Marino Keulen (Open Vld) bekendgemaakt.

Het ziet er dus naar uit dat de preventieve maatregel – de sluiting van de kroeg tot 7 oktober – terecht is. Omdat de klanten ook andere horecazaken bezochten in Lanaken, wordt momenteel heel de sector opgevolgd. Daarbij is reeds vastgesteld dat bepaalde horecazaken niet in orde zijn inzake de coronamaatregelen.

“Het betreft onder andere het aanwezigheidsregister waarin namen, data en contactmogelijkheden moeten worden vermeld”, aldus Keulen, die stelt dat het toezicht zal worden verscherpt. “Dat is cruciaal in geval van besmetting voor het contactonderzoek. De uitbaters kregen nu een berisping, volgende keer volgt een sanctie”, luidt het.