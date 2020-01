Yoshi, de student die na zijn dood vijf levens redde, begraven: “Hij wilde mensen helpen. Zijn droom ging in vervulling, alleen niet op de manier die wij voor ogen hadden” Dirk Selis

11 januari 2020

14u58 4 Lanaken In Lanaken is zaterdagochtend in de overvolle Sint-Ursulakerk afscheid genomen van Yoshi Rousch (18). De veelbelovende student biomedische wetenschappen overleed plots na een hersenbloeding. Zijn organen werden na zijn dood organen gedoneerd en redden vijf mensenlevens. “Hij is niet helemaal weg van ons. Yoshi leeft voor in anderen. Laat dat een grote troost zijn”, sprak priester Jos Vanderlee vrienden en familie toe.

Yoshi was een paar maanden geleden de opleiding biomedische wetenschappen aan de UHasselt begonnen. Hij had zijn eerste twee examens al met brio afgelegd, goed voor een 15 en een 16 op 20. “Maar één ding was wel heel duidelijk: de plichtbewuste Yoshi moest en zou levens redden”, vertelde priester Jos Vanderlee . “Al van jongs af droomde hij ervan een medicijn te ontwikkelen voor een of andere ongeneeslijke ziekte. Dat zei hij elke dag wel vijf keer. Hij wilde er beroemd mee worden.”

Maar het heeft niet mogen zijn. Yoshi voelde zich in die eerste dagen van 2020 plots niet zo goed. Hij had hoofd- en nekpijn. Neem een ‘Dafalganneke’ zei zijn moeder nog, maar Yoshi viel in de zetel in slaap en werd nooit meer wakker. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd vastgesteld dat Yoshi een hersenaneurysma had, een uitstulping in een hersenslagader die uiteindelijk gescheurd is. In mensentaal een hersenbloeding die hem fataal werd.

Vijf mensenlevens

“Yoshi was een realistische jongen, en ook zeer gedreven”, vertelde zijn peter, de bekende vuurwerkmaker Joeri Vangelabbeek, tijdens de dienst. “Hij wilde geen levens redden als arts of chirurg, wel als wetenschapper. Hij zei dan: ‘De dokters hebben ons nodig voor nieuwe medicijnen. Die wil ik maken.’ Vroeger had hij al zo’n speelgoedlabo. Ik zag hem echt slagen in zijn opzet. Uiteindelijk ging zijn droom in vervulling, alleen niet op de manier die wij voor ogen hadden.” Die zondagnacht nog konden dokters met de organen van Yoshi - twee nieren, lever, hart en pancreas - al vijf levens redden. Uiteindelijk heeft hij ook met zijn huid en bindweefsel nog anderen kunnen helpen. Maandag liet het ziekenhuis weten dat de transplantaties gelukt waren.

Zwarte dag voor Lanaken

“Het is vandaag een zwarte dag voor Lanaken. Eén en al ‘tristesse’ als zo'n jongen in de fleur van zijn leven van ons ontnomen wordt”, zegt de Lanaakse burgemeester Marino Keulen die de dienst bijwoonde. “Maar ook, wat een grootsheid van Yoshi, zijn ouders en zijn zus. Om in zulke omstandigheden, zo'n gebaar te stellen en 5 mensenlevens te redden.”

“Wat mag je trots zijn op je mama en papa, die de moeilijke beslissing namen om je organen af te staan, helemaal in de lijn van je studie en met als doel mensen te helpen genezen. Rust zacht lieve schat, onze trots, onze onvergetelijke Yoshi”, lieten zijn ouders Katja en Raf en zijn zus Kyomi in zijn bidprentje optekenen. Zwijgend, vol verdriet droegen ze Yoshi’s kist de trappen van de Sint-Ursulakerk af, de koude januariochtend in, op weg naar zijn laatste rustplaats.