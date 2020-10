Yorick Merchiers wint ‘Huizenjagers’ Jempi Welkenhuyzen

08 oktober 2020

20u07 0 Lanaken Yorick Merchiers van Immofair werd de winnaar van deze week in ‘Huizenjagers’. De Lanakenaar won met voorsprong op zijn twee concurrenten. Er kwam zelfs een bod en een verkoop.

“ Ik ben supertrots. Het was een leuke week en ik heb veel geleerd”, aldus Yorick Merchiers, tijdens een feestje in het cultuurcafé in Lanaken. Daar waren vrienden en familie samen gekomen om de laatste uitzending te bekijken. “ Het ‘roze huis’ in Zutendaal werd verkocht aan Patrick en Sabrina die al lang op zoek waren naar hun droomwoning en een beetje de moed waren verloren.”

“Het was toch soms stressen. Op televisie lijkt alles vrij vlot te lopen, maar we kregen slechts twaalf dagen om ons voor te bereiden”, besluit Yorick, die de trofee nu op zijn bureau mag zetten.