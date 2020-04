WZC Bessemerberg opent speciale corona-afdeling Jempi Welkenhuyzen

10 april 2020

09u24 0

Vandaag verhuizen alle coronapatiënten van WZC Bessemerberg in Lanaken naar een speciaal ingerichte afdeling in de hall en het cafetaria. Daar werden de ruimtes in goed 24 uur heringericht. Volgende week zal het dagcentrum in WZC Ludinaca klaarstaan voor mogelijke patïenten.

Op WZC Bessemerberg werden tot nu toe zeventien bewoners Covid-positief getest. Om verdere verspreiding tegen te gaan, maar ook voor het comfort van de bewoners en het verzorgend personeel is besloten hen onder te brengen in een aparte afdeling. Het nieuwe centrum heeft een capaciteit tot 27 bedden en uitbreiding is mogelijk. “Het bouwen van een volledige afdeling in zo korte tijd, is een sterk staaltje van samenwerking tussen onze eigen medewerkers, vrijwilligers en de technische dienst van de gemeente Lanaken, “ zegt directeur Patrick Claes. “ Het ziekenhuis Oost-Limburg campus St.Barbara leverde de bedden. De wanden kregen we in bruikleen van een privébedrijf. Voor de verhuis konden we beroep doen op de brandweer van Lanaken-Maasmechelen, waardoor alles in comfortabele en veilige omstandigheden gebeurt.”

Intussen worden alle andere bewoners die verdacht worden van Covid-19 getest. Dat geldt ook voor het personeel.