Woonzorgcentra Ludinaca en Bessemerberg overbruggen Corona met indooractiviteiten Jempi Welkenhuyzen

17 maart 2020

Nu de deuren zijn gesloten voor extern bezoek, zorgen de directie en het personeel van WZC Ludinaca en Bessemerberg voor een scala aan speciale indoor activiteiten. Daarnaast blijft de gezondheid van cliënteel en personeel prioritair.

Het animatieteam kreeg allerlei vrijetijdsmaterialen, waaronder speldozen en knutselmateriaal, waarmee aan de slag wordt gegaan. En de samenwerking met Lokale Radio Lanaken, die op zondag een verzoekprogramma uitzendt, wordt goed gesmaakt, zo luidt het. Algemeen Directeur Patrick Claes: “ Op alle afdelingen zijn tablets met skype geïnstalleerd waardoor bewoners met familie contact houden. Ook kunnen ze facetimen via de mobieltjes van het personeel. We vragen onze werknemers om huisdieren mee te brengen. Ze hebben een gunstig effect op de bewoners. En we lanceerden een oproep naar de Zaate Hermeniekes om vensterconcerten te komen geven. Intussen zijn de Woonzorgcentra aangesloten op Netflix, waardoor er filmmatinees worden georganiseerd, natje en droogje incluis.”

Om de veiligheid te garanderen moeten de bewoners op hun eigen afdeling blijven. Het personeel dat vrij kwam door de sluiting van het dagcentrum is ter ondersteuning ingezet bij de animatie en de logistiek.

“Net hetzelfde doen we met de families. Deze worden telefonisch en via mail persoonlijk op de hoogte gehouden, “ aldus Claes.