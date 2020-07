Woonzorgcentra draaien versoepelingen terug Jempi Welkenhuyzen

22 juli 2020

09u29 0 Lanaken De woonzorgcentra Ludinaca, Bessemerberg en Drie Eiken schroeven de versoepelde maatregelen inzake de bezoekregeling voor de families terug. Ook wordt er een vakantieregeling opgelegd aan het personeel.

Omdat het effect van de versoepelingen zich laat voelen in de besmettingscijfers besluiten de directies preventief de bezoekregeling te herzien. Zo moeten bij Ludinaca en Bessemerberg mondmaskers door iedereen en overal worden gedragen, ook in de kamer en aan tafel in de brasserie. Er mag nog maar maximum één bezoeker per bewoner op de kamer. En bewoners mogen niet meer buiten de centra, uitgezonderd voor zakelijke afspraken. Wie zich er niet aan houdt, krijgt quarantaine. Aan familie of vrienden die met vakantie zijn geweest vraagt men veertien dagen niet op bezoek te komen. Voor de medewerkers zelf gelden de recente Covid-19 beschermmaatregelen. Wie uit een rode of oranje vakantiezone terugkeert wordt gevraagd om een test bij de huisarts. Ook zijn er afspraken rond de afdelingsbubbel.

Bij WZC Drie Eiken kan er vanaf morgen geen bewoner meer uit huis met familie of vrienden. Tegen maandag komen er wellicht maatregelen bij.

De woonzorgcentra beklemtonen dat er momenteel geen besmettingen zijn.