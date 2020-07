WK Jumping Zangersheide wordt afgelast Jempi Welkenhuyzen

31 juli 2020

15u14 0 Lanaken Het FEI Jumping World Breeding Championship for Young Horses bij stoeterij Zangersheide in Neerharen is afgelast. Normaal zou het event plaatsvinden van 16 tot en met 20 september. Maar in functie van de algemene volksgezondheid gaat het paardengebeuren dit jaar op de schop.

Nochtans had de organisatie reeds een apart draaiboek klaar omwille van het coronavirus. Zowel voor fokkers, ruiters, medewerkers en bezoekers waren strenge beperkende maatregelen getroffen zodat het voor iedereen toch veilig zou zijn. Maar het mag niet baten.

“ De recent genomen maatregelen door de Veiligheidsraad verplichten ons het evenement te annuleren voor dit jaar”, aldus organisator Judy-Ann Melchior, “ Met spijt in het hart willen we iedereen bedanken die tot het laatste moment heeft meegedacht om één van de mooiste hippische events van het jaar mogelijk te maken, maar de veiligheid krijgt hoogste prioriteit. We zullen de vrijgekomen tijd gebruiken om de editie van 2021 nog mooier te maken”, aldus nog een teleurgestelde Judy-Ann Melchior.

De jumping en veiling vormen het sluitstuk van de fokkerijzomer en genieten wereldwijde belangstelling. Men klokt er meestal af op 100.000 bezoekers.