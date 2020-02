Windhoos beschadigt zeven huizen in Veldwezelt (Lanaken) Jempi Welkenhuyzen

20 februari 2020

22u34 0 Lanaken Een korte windhoos heeft zeven huizen getroffen aan de Kiezelweg en de Briegdenstraat in het gehucht Briegden bij Veldwezelt (Lanaken). Heel wat pannen werden van de daken gerukt en ook een boom gaf de geest. Er zijn vielen geen gewonden.

Rond 20.30 uur hoorden de buren in de buurt van de Colruyt een hevig getier. “Voor ik het besefte vloog een dakpan door de veranda,” getuigt buurtbewoonster Yvonne.

Het schrikmoment duurde amper vijf seconden, maar het kwaad was geschied. De brandweer kon de schade beperken door de daken snel weer dicht te leggen. De politie leidde het verkeer om via Gellik.



“Het is voor de bewoners een schrikmoment geweest. De bewoners hoorden dakpannen op de stoep of de straat neervallen”, zegt burgemeester Marino Keulen, die ter plaatse ging om poolshoogte te nemen. “Voordat de mensen goed en wel beseften wat er aan de hand was, was het alweer voorbij. Er is gelukkig alleen materiële schade. Bij sommige huizen was er over een grotere dakoppervlakte schade.”