Wim Slangen is nieuwe directeur voor Kunstkoepel Jempi Welkenhuyzen

28 januari 2020

12u15 0 Lanaken Wim Slangen uit Riemst is de nieuwe directeur voor de afdeling ‘Muziek en Theater’ bij de Kunstkoepel, wat staat voor deeltijds kunstonderwijs in Lanaken, Bilzen en Zutendaal.

Wim Slangen (30j) woont in Riemst, is gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij is al sinds zijn 7 jaar muzikaal actief en kind aan huis in de Academie in Lanaken. Zo liep hij er zijn hele opleiding als leerling en doceert al tien jaar slagwerk als leerkracht. Slangen treedt op 1 februari in functie, terwijl de huidige directeur Roland Smeets hem nog kan inwerken. Smeets zal dan op 1 mei vertrekken.

“Ik ben zeer gemotiveerd. Er ligt een nieuw kunstendecreet voor en ik wil de goede naam die de Academie in Zuid-Oost Limburg heeft zeker verdiepen en verbreden in samenwerking met de culturele verenigingen en de gemeentediensten om zowel de actieve als passieve cultuurliefhebber te bereiken”, aldus Wim Slangen.