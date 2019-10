Werknemer zorgcentrum steelt 40.000 euro van werkgever en psychiatrische patiënten: “Het was fout, maar geld maakt nu eenmaal gelukkig” Twintiger krijgt werkstraf van 210 uur en moet alles terugbetalen VCT

28 oktober 2019

13u59 0 Lanaken Een werknemer van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem schreef jarenlang geld over van de instelling naar zijn privérekening. Ook zakgeld van de psychiatrische patiënten sluisde hij door naar zijn eigen rekening. “Geld maakt nu eenmaal gelukkig”, was de wat vreemde verdediging van zijn advocaat. De rechtbank van Tongeren pikte dat ‘excuus’ niet, en veroordeelde hem tot het terugbetalen van het geld en een werkstraf van 210 uur.

G., een man die op de financiële dienst van het OPZ in Rekem werkte en daar een functie met veel verantwoordelijkheid had, schreef tussen 2014 en 2016 systematisch geld over van de rekening van de instelling naar zijn eigen rekening. Ook het zakgeld van verschillende psychiatrische patiënten, die het geld in bewaring van de instelling gaven, ‘verdween’ op mysterieuze wijze. G. ondertekende de ontvangstbewijzen, maar schreef de sommen niet op in het kasboek van de boekhouding. In februari 2017 begon het bij de directie van het OPZ te dagen dat er iets niet pluis was en werd de man aangeklaagd.

Vreemd excuus

“Hij eigende zich het geld toe en koos bewust een kwetsbare groep patiënten uit waarvoor geen voorlopig bewindvoerder was aangesteld, om zo controles te vermijden. Het geld besteedde hij onder meer aan reisjes en andere luxe-uitgaven”, beschreef de aanklager voor de stafrechtbank in Tongeren.

De 29-jarige man uit Zutendaal gaf toe dat hij het deed om zijn gezin met die 40.000 euro wat extra luxe te kunnen bieden. “Dat was fout, maar geld maakt nu eenmaal gelukkig”, pleitte zijn advocaat. “Toen hij merkte dat hij in het systeem een datum kon veranderen, dacht hij dat dat misschien ook zou lukken met het rekeningnummer. Zo is de bal aan het rollen geraakt.” De raadsman betwistte dat de beklaagde iets te maken had met het verdwenen geld van de patiënten.

Misbruik van vertrouwen

De strafrechter tilde zwaar aan de feiten en veroordeelde G. tot de terugbetaling van het volledig bedrag van ruim 40.000 euro plus interesten. “De beklaagde bekleedde een functie op de rekendienst die hem verantwoordelijkheid gaf over de gelden van de instelling en de patiënten. Hij beschaamde het vertrouwen door zich grote geldsommen eigen te maken. Dat deed hij niet omdat hij ongelukkigerwijs in geldproblemen terechtgekomen was, maar louter om zichzelf en zijn gezin van meer luxe te kunnen voorzien.”

Als G. de opgelegde werkstraf van 210 uur niet correct uitvoert, krijgt hij een celstraf van 18 maanden.