Werknemer zorgcentrum steelt 40.000 euro van psychiatrische patiënten: “hij koos bewust een kwetsbare doelgroep uit”



VCT

30 september 2019

14u57 0 Lanaken Een 29-jarige man uit Zutendaal die op de financiële dienst werkte van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem riskeert een werkstraf van 150 uur omdat hij tussen 2014 en 2016 systematisch gelden van psychiatrische patiënten overschreef naar zijn eigen rekening. Daarmee kon de twintiger zichzelf wat extra luxe veroorloven. “Dat was fout, maar geld maakt nu eenmaal gelukkig,” pleitte zijn advocaat.

Het onderzoek tegen G. werd opgestart op 10 februari 2017. De algemeen directeur van het OPZ in Rekem diende toen een klacht tegen de twintiger omdat er heel wat frauduleuze overschrijvingen en verdwenen cash gelden aan de werknemer konden worden gelinkt.

De openbare aanklager schetste de fraude en vorderde naast een werkstraf van 150 uur ook een boete van 600 euro. “Beklaagde werkte op de financiële dienst. Ruim 32.416 euro aan gelden die bestemd waren voor psychiatrische patiënten die in het zorgcentrum in Rekem verbleven werden doorgestort naar zijn privérekeningen. Hij eigende zich de gelden toe en koos bewust een kwetsbare groep patiënten uit waar geen voorlopig bewindvoerder voor was aangesteld om controles te vermijden. Het geld gebruikte hij voor luxe-uitgaven en besteedde hij onder meer aan reisjes.”

Naast de frauduleuze overschrijvingen zou G. ook ruim 5.000 euro contant (zak)geld van de patiënten ontdoken hebben. Hij ontving het geld, ondertekende de ontvangstbewijzen maar schreef de sommen niet in in het kasboek van de boekhouding.

Hij heeft een fout gemaakt maar geld maakt nu eenmaal gelukkig De advocaat van G.

Onoplettend

“Ik kan alleen maar zeggen dat ik onoplettend ben geweest en niet consequent,” gaf G. zelf toe voor de strafrechter in Tongeren. Wanneer en hoe die ‘onoplettendheid’ precies ingetreden was, kon hij zich niet meer herinneren.

“Hij heeft een fout gemaakt,” gaf zijn advocaat Ralf Neven toe. “Hoe het zover is kunnen komen? Geld maakt nu eenmaal gelukkig. Toen hij merkte dat hij in het systeem een datum kon veranderen, dacht hij dat dat misschien ook zou lukken met het rekeningnummer. Zo is de bal aan het rollen geraakt.” De raadsman gaf toe dat zijn cliënt de frauduleuze overschrijvingen uitvoerde maar betwistte de ontvreemding van de cash gelden.

Het OPZ Rekem vordert van ex-werknemer G. een schadevergoeding van 39.134 euro voor de terugbetaling van het ontdoken geld, plus 5.000 euro imagoschade. Vonnis volgt op 28 oktober.