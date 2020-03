Werken rotonde Veldwezelt liggen stil vanwege corona Jempi Welkenhuyzen

19 maart 2020

13u02 1 Lanaken De werken aan de rotonde in Veldwezelt zijn tot nader order stilgelegd. Spelbreker is het coronavirus. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt nochtans zelf geen werken stil. Ook verschilt de situatie van werf tot werf. Wat de impact zal zijn op de verdere timing van de werken is nog niet gekend.

Het is de aannemer zelf die het initiatief neemt om de werken aan de rotonde stil te leggen. Hij doet dit om de gezondheid van zijn eigen werknemers te beschermen. De werfzone wordt mooi opgeruimd en verlaten.

De huidige verkeerssituatie op de N2 richting Bilzen en de bijhorende signalisatie blijft van kracht. Sep Vandijck, woordvoerder AWV Limburg: “Er zijn net grondige graafwerken uitgevoerd, waardoor er een serieus niveauverschil is ontstaan. En dus kunnen we ook geen tijdelijke doorsteken aanleggen. Het is op dit moment uiteraard onduidelijk hoe deze situatie op korte termijn zal evolueren”, besluit Vandijck.