Werken Populierenlaan in Rekem hervat Jempi Welkenhuyzen

06 april 2020

12u16 0 Lanaken Vanaf woensdag hervat aannemer Besix de werken aan de Populierenlaan in Rekem. Het betreft beklinkering en heraanleg van inritten, waarbij de arbeiders voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren.

De werken starten met de heraanleg van het betonnen fietspad aan de kant van de Delhaize, van net voor de Burgemeester Delwaidelaan tot net voorbij de Schoolstraat. Daar worden ook de oude riolen verwijderd en de huisaansluitingen gemaakt. Tegenover de Delhaize komt een tijdelijke parking.

Het nieuwe fietspad komt in de plaats van de tijdelijke werfweg. Het verkeer kan naar de vaart via één richting. Vanaf de Rekemerstraat is tweerichtingsverkeer mogelijk. Omdat de Burgemeester Delwaidelaan en de Schoolstraat binnen de werfzone vallen, is omleiding voorzien langs de Groenstraat.

Deze verkeerssituatie duurt vermoedelijk tot begin mei. De tweede week van de paasvakantie heeft de aannemer verlof.