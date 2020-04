Werken aan rotonde Veldwezelt worden hervat Jempi Welkenhuyzen

14 april 2020

12u07 0 Lanaken De werken aan de rotonde op de kruising van de N2 met de N78 in Veldwezelt worden woensdag deels hervat. Het betreft een beperkte heropstart waardoor de veiligheid van de arbeiders en de maatregelen rond corona gegarandeerd blijven.

In eerste instantie voert men werken uit waarbij ‘social distance’ wordt gehouden. Het betreft gemechaniseerde activiteiten, zoals grondwerken of funderingswerken. Daarbij worden de westelijke helft en de bypass aangepakt. Voor het verkeer verandert er niets. De werfzone blijft een drietaks kruispunt. Vermits het aanzienlijk rustiger is op de baan, activeert men de tijdelijke verkeerslichten niet. Verkeer op de N78 Kiezelweg tussen Lanaken en Vroenhoven blijft mogelijk. Wie van Bilzen naar Lanaken of Maastricht wil, volgt de omleiding via Riemst. Ook de lokale maatregelen en de fietsstraten blijven van kracht.

Momenteel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen zicht op de verdere timing of eventuele verschuivingen. Wel wordt de planning momenteel verfijnd.