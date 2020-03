Wel begrafenis, geen koffietafel Jempi Welkenhuyzen

13 maart 2020

13u35 4

Het schepencollege van Lanaken heeft in verband met de preventie tegen het Coronavirus zelf nieuwe aanvullende maatregelen getroffen.

De loketten in het gemeentehuis zijn open, maar kan het zijn dat men langer moet wachten omdat het aantal dienstbesprekingen wordt beperkt. Ook in het Sociaal Huis kan men terecht voor dringende hulpvragen. Het vrijetijdspunt is gesloten. Aanvragen voor activiteiten die na de federale maatregelen vallen kunnen worden ingediend. Ook de sporthallen en de ontmoetingscentra zijn dicht. Het inleverluik bij de bibliotheek is in functie en men kan kosteloos verlengen. De Spelotheek is dicht en wie materialen heeft uitgeleend mag die voorlopig bijhouden. Alle gemeentelijke activiteiten, zijn afgelast tot en met 19 april. Ook de speelpleinwerking in de Paasvakantie gaat niet door. Containerpark en technische dienst zijn wel open. En tot nader order is er geen wekelijkse markt door. In de kerken vinden geen misvieringen plaats, begrafenissen gaan door zonder koffietafel.

Voor verdere info;: www.lanaken.be/corona

Meer over Paasvakantie

Lanaken