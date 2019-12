Wegdek fietsersbrug versleten Jempi Welkenhuyzen

03 december 2019

09u41 4 Lanaken De fietsersbrug over het verbindingskanaal ligt er al een tijdje beschadigd bij. Door de vele putten in het asfalt zit men op de grondlaag van de brug. En dat terwijl Lanaken dé fietsgemeente van de regio wil zijn.

“De weg en de leuning van de brug zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer”, aldus schepen van Openbare Werken Peter Verheyen (Open Vld). “De brugconstructie is dan weer eigendom van de Vlaamse Waterweg.” Verheyen kaartte de zaak al aan in de verkeerscommissie, maar het blijft ingewikkeld.

Bij AWV vernemen we dat er melding is gemaakt bij de toezichter om ter plaatse een controle uit te voeren. “Bij gevaar voor de verkeersveiligheid wordt actie ondernomen, anders wordt het geheel opgenomen in de herstelplanning. En soms stellen we uit in het kader van een grootschaliger onderhoud”, luidt het.