Weer wakker door nachtvluchten vanaf Maastricht Aachen Airport? Jempi Welkenhuyzen

12 juni 2019

09u23 3

Vliegtuigen die tot 02 uur mogen landen en vanaf 05 uur opnieuw opstijgen. Het is een scenario dat terug de kop opsteekt bij Maastricht Aachen Airport (M.A.A.). En dit als gevolg van nieuwe voorschriften binnen de Nederlandse luchtvaart richting 2050.

Klimaat- en andere regels noopt de luchtvaart na te denken hoe het verder moet met de luchthaven van Schiphol. Mag ze groeien tot 800.000 vluchten of gaat men over tot spreiding over de regionale luchthavens. In deze laatste optie komt Maastricht in beeld met 30.000 vluchten, een verdubbeling van vandaag. En dan zou de huidige landingsbaan ten volle worden benut. Momenteel vliegen Corendon en Ryanair vanaf M.A.A. naast divers cargomaatschappijen.

In de jaren ‘90 wilde men ook overgaan tot nachtvluchten. Dat stuitte toen op veel protest van de omwonenden en ging na uitspraak bij de rechtbank niet door.

Lanakens burgemeester Marino Keulen: “ Er moet dan terug een openbaar onderzoek plaatshebben. Het gemeentebestuur zal dan haar ongenoegen kenbaar maken, net als de directe omwonenden, vermoed ik.”