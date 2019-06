Weer kermis in Smeermaas Jempi Welkenhuyzen

29 juni 2019

18u51 0

Voor het tweede jaar op rij staat de kermis weer op het pleintje aan de Oude Heirbaan. Deze locatie werd vorig jaar gekozen omwille van de werken aan de Maaseikersteenweg . Maar de plek viel toen zo in de smaak dat de uitbaters opnieuw kozen om er te staan.

Dit weekend met 1 juli in het verlengde is de uitbating toegewezen aan CV Het Grens Sjendaol. Door steun van de gemeente wist men artiesten als Shakin’ Dj’s, coverband B4Music, John Coenen en Maurice op de affiche te zetten. Daarnaast is er een gezellig terras. En om af te ronden kan men dit weekend tegen 22 uur nagenieten op de afterparty in Café Toerist.

Kermis in Smeermaas brengt (groot)ouders en kinderen samen. Dankzij de tussenkomst van de gemeente zijn er diverse attracties. Opzet geslaagd!