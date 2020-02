Waterpeil van de Maas het hoogst sinds 2011: “Maar géén abnormale dreiging” Marco en Mariotti en Jempi Welkenhuyzen

05 februari 2020

10u15 8 Lanaken Door de neerslag in de Ardennen en het aanhoudend regenweer in Noord-Frankrijk is de afvoer van de Maas sterk verhoogd. In Dilsen-Stokkem en Maasmechelen zijn een aantal invalswegen richting de rivier afgesloten voor alle verkeer. “Ze staat hoog, maar niet hoger dan andere jaren", zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg nv.

Wie tussen Kinrooi of Lanaken eens aan de Maas gaat piepen zal misschien verbaasd opkijken. De rivier staat bijzonder hoog en dat komt vooral door de neerslag in de Ardennen én Noord-Frankrijk. De laatste maanden was in het in de eigen provincie te droog om te kunnen bijdragen aan het stijgende waterpeil.

Metingen in Smeermaas en bij Borgharen spreken van 1.682 kubieke meter afvoer per seconde. Bij de overstroming van 1995 in het Maasland was dat 3.100 kubieke meter. “Maar er is totaal geen reden tot paniek”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg nv. “Momenteel passeert er 1.700 kubieke meter water per seconde. Normaal is dat 250 en in de zomer zelfs 10 kubieke meter. Een aantal geulen lopen onder en de winterbedding is daar op voorzien. Ik heb nog geen signalen ontvangen dat het peil hoger staat dan andere jaren, maar feit is dat we een stijging duidelijk opmerken.” Extra maatregelen worden pas getroffen vanaf 2.100 kubieke meter water.

Als de Maas haar winterbedding opzoekt, worden steeds een aantal zones afgesloten voor het verkeer en wandelaars. “Het gaat dan om zones die op dat gebied zijn aangesloten. Zo is ook de veerpont op het droge gehesen in Meeswijk, maar eigenlijk komt dat door onderhoudswerken.” In Dilsen-Stokkem zijn invalswegen in Rotem en Boyen afgesloten. In Maasmechelen dan weer in Geneuth, Kotem, en Uikhoven.”

In Nederland worden wel meer maatregelen getroffen en is het waterpeil kritisch op een aantal plaatsen. “Daar hebben ze meer last van de stroming omdat ook de scheepvaart actief is naar het noorden toe. Bij ons is het minder bevaarbaar, kan het water veel breder haar weg vinden en is de winterbedding vaak bijzonder breed. Bij ons is er geen scheepvaart over de Maas.”

Waakpeil

Momenteel meet men een waterstand van 44,50 meter, dus onder het het zogenaamde waakpeil van 45,60. Verwacht wordt dat zich dat de komende dagen langzaam normaliseert, maar naar volgende week toe blijft men toch waakzaam.

Zo is er beperkte dijkbewaking ingezet, zijn er pompen aan Nederlandse zijde geïnstalleerd en is in Limmel bij Maastricht de keersluis gesloten waardoor de scheepvaart is gestremd. Elders op de Maas in Nederlands-Limburg zijn de stuwen gestreken.