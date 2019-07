Waterijsjes voor bezoekers dienstencentrum Aan de Statie Jempi Welkenhuyzen

25 juli 2019

15u00 1

Tijdens deze hittegolf zorgt het dienstencentrum Aan de Statie voor verkoeling. Alle senioren bezoekers kregen vandaag gratis waterijsjes en gekoeld water. Naast gezond tafelen kan men in De Statie terecht voor activiteiten, thuiszorgversterking en ook de dienst welzijn is er gehuisvest.

“ We ontvangen gemiddeld zo’n 35 tot 40 mensen in ons sociaal restaurant. Daarvan nemen er nadieneen aantal deel aan de sociale activiteiten. We hebben iedereen getrakteerd op waterijsjes, ook de mensen van de ochtendgym, “ zegt dienstleider Dirk Welkenhuyzen. “ Gelukkig is er ook airco voorzien in het gebouw. Daardoor kunnen we ook opvang bieden aan de bewoners van de assistentiewoningen. Zij wonen om de hoek.”

Het Dienstencentrum Aan de Statie is gehuisvest bij het nieuwe rusthuis Ludinaca, ingang Europaplein via parking Euroscoop. Tel: 089.730 O61 of www.lanaken.be