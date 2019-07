vzw Renovatie organiseert eerste ‘Oud-Rekem’-dag Jempi Welkenhuyzen

29 juli 2019

10u43 16 Lanaken Vorig jaar vierde men ‘10 jaar Oud-Rekem’ mooiste dorp van Vlaanderen’. De vzw Renovatie wil daar nu een verlengstuk aan breien. Op 15 augustus organiseert men voor het eerst een ‘Oud-Rekem’-dag. Indien het initiatief aanslaat zal de stichting er jaarlijks een feestelijke dag van maken.

Brigitte Motmans: “ Bezoekers kunnen een uitgepijlde wandeling (2,8km) langs bijzondere hoekjes volgen en daarbij een aantal locaties bezoeken. Sommige daarvan zijn normaal niet toegankelijk voor het grote publiek. Tussen 13u en 18u kan men terecht in het Bakhoes (waar op ambachtelijke wijze brood wordt gebakken), hotel de Boomgaard, bij distillerie Senden (2 eu), de Engelse tuin Delwaide, een verrassende binnenkoer, de museumapotheek en het kasteeldomein.”

Men kan dan ook kennismaken met de vzw Lamana waar verwaarloosde dieren worden opgevangen. In het dorp valt er kunst te bewonderen van Danny Beinsberger en Kristin Bemelmans. Tussen 14u en 16u galmt orgelmuziek in de museumkerk en de fanfare Sint-Cecilia trekt door de straten, terwijl op het kasteeldomein een doedelzakspeler speelt. Aanrader is ook het internationale kunstproject Come Closer onder curatorschap van Annemie Van Laethem (5eu).