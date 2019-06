Vrouw slaat andere moeder knock-out op speelplaats: schadevergoeding van ruim 17.700 euro VCT

03 juni 2019

13u02 14 Lanaken Een vrouw uit Maastricht (41) krijgt dan toch geen celstraf nadat ze een andere moeder op de speelplaats van een basisschool in Lanaken knock-out sloeg op 13 juni 2014. Het slachtoffer, ook een Maastrichtse, houdt een blijvende ongeschiktheid van 5 procent over aan de aanval. De dader moet het slachtoffer wel een schadevergoeding van ruim 17.700 euro plus interesten betalen.

Volgens de beklaagde had de vrouw die ze sloeg haar eerder zelf aangepakt op de parking. “Ze viel me toen aan, ik weet niet waarom”, getuigde M. Haar advocaat benadrukte dat het slachtoffer zijn cliënte eerst een trap in de rug, in de buik en op de arm gaf. De advocaat van het slachtoffer ontkende dat voorafgaande incident. “We hebben de videobeelden van de school bekeken. De beklaagde is naar mijn cliënt toegelopen en heeft haar slagen in het gezicht gegeven. Ze verloor het bewustzijn en viel op de grond. Op de beelden is te zien dat mijn cliënte op geen enkel ogenblik geweld heeft gebruikt.”

Aanslepende ruzie

De oorzaak van de discussie was naar verluidt een wekenlang aanslepende ruzie tussen de twee partijen, die op 8 kilometer van elkaar wonen. Na de vuistslag bleef het slachtoffer roerloos op de grond liggen, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Uit de camerabeelden blijkt duidelijk dat de beklaagde recht op het slachtoffer afstormt zonder dat er op dat ogenblik enige interactie is tussen de twee partijen Motivering van de strafrechter

Geen zelfverdediging

De wettige zelfverdediging die beklaagde en haar advocaat hadden voorgelegd, werden door de strafrechter niet aanvaard. “Uit de camerabeelden van de speelplaats blijkt duidelijk dat M. recht op het slachtoffer afstormt zonder dat er op dat ogenblik enige interactie is tussen de partijen. Op het ogenblik dat zij het slachtoffer tegen de grond werkt en haar een slag gaf, was er geen sprake van een nakende aanval op haar persoon”, klonk de motivering.

Geen bewijzen

Van het aangehaalde voorafgaandelijke incident op de parking waren er volgens de strafrechtbank geen bewijzen. De verklaringen van M. en haar zus over dat incident waren bovendien tegenstrijdig. De strafrechter oordeelde wel dat de redelijke termijn voor de behandeling van de strafzaak overschreden is. Daardoor ontsnapt M. aan een de gevorderde celstraf van twee jaar. Ze werd veroordeeld tot een eenvoudige schuldverklaring omdat de zaak al vijf jaar geleden plaatsvond. M. moet het slachtoffer wel een schadevergoeding van 17.757,98 euro plus interesten en een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro betalen. Het slachtoffer houdt volgens de deskundige een blijvende ongeschiktheid van 5 procent over aan de aanval en kampt met klachten van schouderpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, hyperalertheid en sociale remmingen.