Vrijwilligers gezocht voor naschoolse activiteiten Jempi Welkenhuyzen

03 augustus 2020

16u31 1 Lanaken Vanaf volgend schooljaar, september 2020, gaat de gemeente Lanaken inzetten op een “Bredeschoolwerking”. Hiervoor zoekt men nog naar medewerkers.

“Brede school” wil zeggen dat kinderen van alle scholen onmiddellijk na schooltijd kunnen gebruik maken van een breed aanbod aan activiteiten. Doel is maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen. Maar ook om locaties en tijd zo goed mogelijk te benutten. Door dit project kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen , krijgen ouders ademruimte en wordt de buurt betrokken, wat leidt tot een grotere cohesie. Gedacht wordt aan sport- of spelactiviteiten, crea, opleidingen en meer. De gemeente gaat op zoek naar vrijwilligers vanaf 18 jaar, die zelfstandig deze activiteiten kunnen invullen. Ook begeleiders, om eventuele verplaatsingen te maken, zijn welkom. Kandidaturen worden verwacht via bredeschool@lanaken.be