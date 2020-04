Vorige week deed priester Gust (82) nog de mis op lokale radio, zaterdag is hij overleden aan corona Dirk Selis Jempi Welkenhuyzen

04 april 2020

18u07 240 Lanaken Eerwaarde Heer Gust Vanherck (82) is zaterdagnamiddag overleden aan Covid-19 nadat hij eerder was opgenomen in het ZOL. Het nieuws werd bevestigd door zijn parochie in Neerharen. Vorige week zondag ging hij nog de misviering voor, live op de lokale radio.

Pastoor Gust Vanherck stond lange tijd in voor de gemeenschap van Smeermaas en Rekem. Nu, in de winter van zijn leven, was hij nog parochieherder in Neerharen. Maandag werd hij opgenomen in het ziekenhuis ZOL, nadat hij positief testte voor Covid-19, en werd er kunstmatig beademd op de afdeling intensieve zorgen. Vorige week zondag ging de priester de misviering nog voor. Die werd live op Facebook uitgezonden door LRL, de lokale radio Lanaken. Er keken zo’n 3.500 mensen. In zijn homilie sprak de priester grote dank uit aan iedereen die momenteel vol toewijding ieders leed draaglijker maakt.

Volkse homilie

Pastoor Gust Vanherck was afkomstig van Heusden-Zolder en werd op 30 juni 1968 door bisschop Heusschen tot priester gewijd. Hij diende als kapelaan in diverse parochies en werd uiteindelijk priester in 1986 in Neerharen, Sint-Lambertus. De dorpsherder stond bekend om zijn korte, maar krachtige misvieringen, met een zeer volkse homilie die zijn parochianen vasthield. Zijn vrije tijd vulde hij gedurende 15 jaar in als voorzitter van het BigBand Seniorenorkest Lanaken waar hij saxofoon speelde.