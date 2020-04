Voorlopige omgevingsvergunning voor rubberproducent Hercorub Jempi Welkenhuyzen

25 april 2020

De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg heeft een voorlopige omgevingsvergunning afgeleverd voor het verder exploiteren en veranderen van de inrichting bij rubberfabrikant Hercorub. De besluiten kunnen tot medio juni worden ingekeken op het gemeentehuis van Lanaken.

Hercorub is als enig bedrijf in ons land actief in het maken en verwerken van specifieke rubbercomponenten. De toepassingen worden vooral in de auto- en elektrische industriële sector gebruikt. De omgevingsvergunning dient voor de uitbreiding van de installatie , lozing van afvalwater, de opslag van gevaarlijke stoffen en het vernieuwen van de grondwatering. Het is een klasse-1 inrichting.

Recent kwam Hercorub nog in de belangstelling door haar bijdrage aan het Covid-19 verhaal. De fabriek levert immers de blauwe randprofielen voor de lucht gestroomde ziekenhuisbedden, een meerwaarde voor patiënten die op de IC-afdelingen aan de beademingstoestellen liggen.

Momenteel stelt het bedrijf een 100-tal mensen te werk. Naast Lanaken heeft Hercorub nog een filliaal in Zlin te Tsjechië. Volgend jaar viert de onderneming haar 40-jarig bestaan.