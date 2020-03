Voor vragen over de coronacrisis bel je deze nummers en niet de politie Jempi Welkenhuyzen

24 maart 2020

10u13 0 Lanaken De gemeente Lanaken heeft sinds enkele dagen een contactcenter geopend. Daar kan men terecht voor vragen over het coronavirus. Dat kan gemeentelijke informatie zijn, een hulpvraag rond boodschappen, medicijnen of maaltijden, maar ook wil het contactcenter een luisterend oor bieden voor wie daar nood aan heeft.

Voor gemeentelijke informatie of hulp bij boodschappen, medicijnen en maaltijden of gewoon een luisterend oor? Bel 080/02.92.11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur - 12 uur en 13.30 uur - 16 uur). Voor vragen over gezondheid en openbare orde, neemt men contact op met het nummer 080/01.46.89. Voor vragen over economie: bel 080/01.20.33.

Voor medische hulp, belt men best eerst de huisarts of apotheek en wordt gevraagd niet meteen langs te gaan. Tijdens het weekend luistert de Huisartsenwachtpost Maasland op het nummer 089/75.75.75.

Voor vragen over corona belt men dus best niet meer naar de politie.

