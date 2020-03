Volg in tijden van corona van thuis uit zumbalessen Jempi Welkenhuyzen

30 maart 2020

12u38 0 Lanaken Als het kriebelt moet je sporten. Maar met de ‘lockdown light’ wel best in je kot. Nu het dienstencentrum Aan de Statie sinds 18 maart gesloten is, wil men de senioren niet in de kou laten staan. Bewegen is vooral voor deze groep een must.

Er hadden zich 20 senioren ingeschreven in het Dienstencentrum voor ‘Zumba Gold voor senioren’. De oudste deelnemer was zelfs 84 jaar. Maar door de uitbraak van het coronavirus werden de lessen opgeschort. Dansinstructrice ‘Ietara’ (Ietje Selder) bleef niet bij de pakken zitten. Samen met LRL Lokale Radio Lanaken ontwikkelde ze een pakket zumbalessen, die nu online te zien zijn. ‘Zumbagold’ is speciaal ontwikkeld voor de sportieve ouderen en combineert fitnessoefeningen met dans. Fitness- of danservaring is niet nodig. Online te volgen op het YouTube-kanaal van LRL Lokale Radio Lanaken en via www.lanaken.be/dienstencentrum.