Volg carnaval live op LRL Jempi Welkenhuyzen

21 februari 2020

11u28 0

Lokale Radio Lanaken, kortweg LRL, staat klaar voor de carnavalsmarathon. Tot en met dinsdagavond kan men op 106 fm live de beste carnavalsmuziek horen, afgewisseld met allerlei interventies.

Zo draait men non-stop muziek uit de beide Limburgen tijdens de kinderoptocht. De machtsoverdracht van de burgemeester aan de prins op het gemeentehuis wordt live via facebook verzorgd. Zondagmorgen tussen 10uur en 12 uur krijgen de luisteraars updates over de stoet, met de Raod van Laon tot Aoke. En zondagmiddag is er een non-stop stoetmix door Jeroen Holtappels. Deze muziek zal synchroon te horen zijn op een aantal praalwagens tijdens de optocht. Hierdoor ervaren de toeschouwers één gestroomlijnd geluid. En de groepen hoeven elkaar niet meer te overtroeven met onnodige decibels.

In Lanaken staan zondag, bij goed weer, een 60-tal groepen, praalwagens en ‘einzelgänger’ op het programma, afkomstig uit eigen regio, maar ook van Den Bosch en Haren (Groningen)