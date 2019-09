Vleermuizentoren Molenberg niet vergund Jempi Welkenhuyzen

02 september 2019

De zomerverblijfplaats van de vleermuizen op de voormalige site van kinderdorp Molenberg in Rekem blijkt niet vergund. Dat zegt voormalig actievoerder Ronn Moors. De oud-domeinbewoner wilde de afbraak voorkomen wegens emotionele redenen, maar ook omwille van het behoud van de uiterst beschermde Brandtsvleermuis die er woonde.

Deze zgn. ‘handvleugeligen’ verbleven op de zolders van het vroegere hoofdgebouw. Naast de Brandtsvleermuis kwamen er ook de Kleine en Grote Oorvleermuis voor. Die moeten het nu stellen met een soort woontoren. Maar volgens Moors is die helemaal niet vergund. “ Volgens het vergunningsregister van 27 december 2018 heeft het schepencollege van Lanaken een sloopvergunning afgeleverd. In deze vergunning werden compenserende maatregelen opgelegd aan het Agentschap Natuur en Bos, die de site beheert. ANB heeft een alternatieve zomerverblijfplaats ingericht, “ aldus Ronn Moors. “ Maar bij nazicht is er geen specifieke vergunning voor deze constructie afgeleverd. “

“Het Agentschap is inderdaad aangemaand om zich in regel te stellen en heeft een regularisatie aangevraagd,” aldus Jacques Engelen, handhavingsambtenaar Ruimtelijke Orde bij de gemeente Lanaken.

“Overheidsinstanties hebben een voorbeeldfunctie, de gemeente Lanaken heeft ANB vrij spel gegeven en die hebben de regels niet gevolgd, “ besluit Moors.