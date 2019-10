Vlaams regeerakkoord voorziet 3,2 miljoen euro extra investeringsbudget voor Lanaken Jempi Welkenhuyzen

03 oktober 2019

09u52 1 Lanaken Lanaken krijgt 3,2 miljoen euro extra investeringsbudget dankzij het Vlaams regeerakkoord. D e Vlaamse overheid neemt de helft van de bijdrage voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam Lanakens N-VA-fractieleider Johan Pauly.

Naast die bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Pauly.

“N-VA Lanaken wil dat de gemeente het extra geld bij voorkeur investeert in bestrijding van overlast door jeugdbendes en illegalen, maar ook in het aanpakken van kansarmoede”, vult Pauly aan. “Wij hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een voorstel gelanceerd om elk jaar minstens 100.000 euro extra uit te trekken voor ondersteuning aan alle Lanakense scholen om kansarmoede daar aan te pakken.”

