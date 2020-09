Vlaams minister Lydia Peeters opent fietsveilige rotonde van Veldwezelt Jempi Welkenhuyzen

06 september 2020

11u33 2 Lanaken Dit najaar nog wordt er een omgevingsvergunning afgeleverd voor de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Europalaan ter hoogte van papierfabriek SAPPI met Montaignehof Sportoase en het Heilig Hartcollege. Dat is vernomen tijdens de opening van de rotonde in Veldwezelt. Vlaams m inister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open-Vld) fietste er zondagochtend het knooppunt in van de N2 met de N78 onder begeleiding van partijgenoot en burgemeester Marino Keulen, met in hun kielzog het schepencollege, de dienst AWV en de politie.

De rotonde in Veldwezelt was de eerste in Limburg in de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Het was destijds een grote verbetering voor het kruispunt met verkeerslichten waar jaarlijks tal van doodrijders werden genoteerd. Probleem bleef echter de vlotte doorstroming. Dagelijks passeren hier 20.000 voertuigen. Die struikelblok is nu probaat opgelost met een bypass. Ook de vrijliggende voet- en fietspaden verhogen de veiligheid. Het project kostte in totaal 1.385.000 euro.

“ Het Vlaams Gewest blijft inzetten op veilig verkeer. We hebben 75 miljoen euro ingeschreven voor fietsinfrastructuur en er is 220 miljoen euro voorzien voor structureel onderhoud van de wegen”, aldus minister Lydia Peeters. Ze kondigde daarbij aan dat ook bij SAPPI en Sportoase een rotonde wordt voorzien tegen volgend jaar. “ Momenteel moet er nog worden overlegd over een onteigening met Infrabel, maar het project staat ingeschreven op het geïntegreerd investeringsprogramma”, luidt het.