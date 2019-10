Vlaams kattenplan werkt Jempi Welkenhuyzen

21 oktober 2019

Het Kattenplan werpt vruchten af. Dat zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Jans uit Veldwezelt bij Lanaken. Volgens de politica is 81 procent van de poezen in Vlaanderen gecastreerd of gesteriliseerd.

Vanaf 1 november 2019 moeten katteneigenaars hun kittens chippen voor ze 12 weken oud zijn. Katten geboren voor 1 april 2018 moeten ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd of gecastreerd zijn. Eén en ander blijkt uit het zgn. Kattenplan. Doel is om de overpopulatie tegen te gaan en het dierenwelzijn te bevorderen. Volgens Jans lukt dit vrij goed, maar is er waakzaamheid geboden, aangezien er regionaal nogal verschillen zijn. Zo scoort Limburg minder goed. Er staan momenteel 15.865 dieren geregistreerd in de databank, waarvan er nog 3594 niet zijn gecastreerd of gesteriliseerd. In andere provincies ligt dit cijfer veel hoger, aldus Jans.