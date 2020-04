Viswinkel schenkt kibbeling aan wegpolitie Jempi Welkenhuyzen

04 april 2020

14u51 36 Lanaken Enkele bakjes gratis kibbeling voor de politie en douane aan de controlepost op de E314 in Maasmechelen. Als hart onder de riem. Het is eens iets anders. Want vaker delen agenten in de klappen of worden ze bespuwd in coronatijd. Niet bij Frits Has. Hij woont in Rekem en rijdt dagelijks de grens over naar zijn viswinkel in Geleen. Daarom bedankte hij de agenten met enkele bakjes lekkere vissnacks.

“Dat werd zo erg op prijs gesteld, dat ik een mooi officieel mailtje ontving van de politiecommissaris uit Hasselt. Hij vond het hartverwarmend en het gaf moed om de – niet altijd prettige – controles verder te zetten”, luidde het.

Zelf vindt Frits de controles aan de grens een goede maatregel om de veiligheid te bevorderen, gezien heel wat mensen de discipline missen om ‘in hun kot’ te blijven. “Het is wel triest voor de winkeliers en de markt. We draaien 40 tot 60% minder omzet, maar sommigen kijken tegen nul inkomsten aan. We leveren nu eveneens aan huis , ook in Lanaken en omstreken. Daarvoor worden we de laatste dagen scheef bekeken. Jammer, want we zijn toch allemaal Europeanen.”

Wat de meeste mensen niet weten, is dat Frits Has niet kan genieten van een hinderpremie. Omdat hij in België woont en in Nederland werkt, valt hij buiten de zogenaamde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). “Klopt, Buitenlandse Zaken in Nederland is het daarover oneens. Ik denk niet dat er ter compensatie van de lagere omzet voor ons nog iets inzit. Maar we zijn gezond, we zeuren niet.”