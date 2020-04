Virtuele gemeenteraad niet vooraf getest Jempi Welkenhuyzen

27 april 2020

16u29 0

Vanavond vindt voor het eerst een virtuele gemeenteraad plaats. Dit omwille van de federale coronamaatregelen. Raadsleden werken van huis uit of zitten in het gemeentehuis. Volgens de N-VA oppositie zou dergelijke werking wel eens een nieuwe manier van vergaderen kunnen worden. Al betreurt men dat er vooraf niets is getest.

Zowel meerderheid als minderheid mocht vooraf duidelijke input geven. Zelfs het stemgedrag over de punten is momenteel reeds bepaald. Gezien de omstandigheden stelt iedereen zich constructief op, zo luidt het. “ Jammer dat men geen test hield, een korte sessie zou ons meer vertrouwd maken met de nieuwe werking, “ aldus Johan Pauly (N-VA). Zijn partij heeft ook een amendement ingediend in verband met de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Orde (GECORO). Gevraagd wordt om één of meer vertegenwoordigers van de jeugdraad op te nemen in de commissie.

Leo Joosten (VB) hoopt eveneens op een vlotte afloop:” De installatie van de tablets verliep stroef, waardoor we nu werken met onze eigen laptop of pc. Wie straks niet kan inloggen, wordt beschouwd als geen deelnemer. Ook is gevraagd minimaal tussen te komen en liefst alleen maar de fractieleider. We hebben inderdaad ons stemgedrag al doorgegeven. Het is onzeker of we dat nog kunnen wijzigen tijdens de raad zelf.” Joosten zal alleszins interpelleren over tal van getroffen coronamaatregelen. Vooral zijn interesse naar het gemeentelijk onderwijs zal blijken.

Tot slot past ook CD&V zich aan. Freddy Stouten: “ We lieten wel de spelregels voor deze digitale gemeenteraad herschrijven zodat de rechtsgeldigheid gevrijwaard wordt. We willen zeker interveniëren ter zitting als er discussies ontstaan. We gaan alleszins niet akkoord met de nieuwe belastingen en onthouden ons bij de punten over Fluvius.”

“ Wat betreft de verordeningen willen we nu geen polemiek starten. Daar is het op dit ogenblik niet het moment voor. Maar wij vinden het wel opportuun om na de crisis een evaluatiemoment in te lassen en hieruit onze lesssen trekken voor de toekomst, “ aldus Pauly.