Virtueel sporten bij Sportoase Montaignehof Jempi Welkenhuyzen

17 maart 2020

19u14 1 Lanaken Vorige week sloot het sportcomplex Sportoase Montaignehof de deuren om een besmetting tegen te gaan met het coronavirus. Nu biedt de vestiging een alternatief aan via ‘Sportoase TV’. Sportievelingen en gezondheidsfreaks kunnen vanaf woensdag aanstaande gezondheidstips en work-outs volgen online.

“Ook al zijn we gesloten, ons hart en goesting om iedereen gezond te houden houdt niet op. We bieden daarom nu ‘Sportoase TV’ aan. Dit is een online-pakket met gezondheidstips en work-outs. En we beperken ons niet alleen tot onze leden, iedereen mag afstemmen op onze programma’s”, aldus Michaël Schouwaerts (algemeen directeur). “Daarbij zetten we een aantal gezondheids- en bewegingsspecialisten in, waarvan Sonja Kimpen zeker de bekendste is. Zij is bewegingswetenschapper en een autoriteit op het vlak van een gezonde levensstijl. Samen met haar man Marc De Jonck proberen ze iedereen terug aan het sporten te krijgen in hun eigen thuissituatie.” Sportoase- TV vindt men terug op onze website www.sportoase.be.