Vijftiger schiet buurman met loodjesgeweer in het gezicht: “het liep de spuigaten uit met hem” Werkstraf van 180 uur en ruim 9.500 euro schadevergoeding VCT

28 oktober 2019

13u02 0 Lanaken Een vijftiger uit Lanaken is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een boete van 1.600 euro met uitstel omdat hij zijn 35-jarige buurman op 25 februari 2017 met een loodjesgeweer in het gezicht schoot. De schutter was het beu dat zijn buur als een gek op zijn raam kwam kloppen om sigaretten te vragen. “Hij deed dat elke dag. Het liep de spuigaten uit met hem.”

De luidruchtige buurman zorgde al langer voor problemen in het wooncomplex in Lanaken. Hij viel herhaaldelijk buren lastig, wilde hun internet gebruiken of vroeg om sigaretten. Als hij zijn zin niet kreeg , werd hij verbaal agressief. Schutter J. had de dertiger ook regelmatig geholpen maar die dag was voor hem de maat vol.

Als iemand van zijn oren maakt aan uw raam is het toch niet verstandig om een geweer te pakken Strafrechter tegen schutter J.

Geladen geweer

“Hij stond op het raam te kloppen en wilde sigaretten. Ik wilde die niet geven. Ik heb het geweer uit de kast genomen. Hij heeft een bloempot naar binnen gegooid. Ik heb dan op hem gericht omdat ik wilde dreigen. Ik wist niet dat het geweer geladen was maar dan ging het plots af,” verklaarde de vijftiger voor de strafrechtbank in Tongeren. “Als iemand van zijn oren maakt aan uw raam is het toch niet verstandig om een geweer te pakken en het raam open te doen?”, confronteerde de strafrechter hem met zijn daden. “Maar die man deed dat elke dag, het liep na een aantal maanden de spuitgaten uit.”

Als je ziet welke schade zo’n kermiswapen kan aanrichten, dan is dat wel degelijk een wapen Advocaat van slachtoffer D.

Schadevergoeding

Volgens slachtoffer D. (35) schoot zijn buurman echter gericht op hem. De bloempot gooide hij pas door het raam nadat hij beschoten werd. Het slachtoffer kampte voor de feiten al met psychische problemen en moest na de aanval opgenomen worden. De dertiger werd bloedend afgevoerd met de ziekenwagen en zijn speekselklier werd ten gevolge van zijn verwondingen verwijderd. “Als je ziet welke schade zo’n kermiswapen kan aanrichten dan is dit wel degelijk een wapen,” pleitte zijn advocaat. “Het is algemeen geweten dat luchtdrukgeweren op de kermis gebruikt worden en dat ze ook ernstige lichamelijke verwondingen kunnen veroorzaken wanneer er vanop korte afstand mee geschoten wordt,” oordeelde ook de strafrechter.

Het slachtoffer hield een tijdelijke en een blijvende persoonlijke ongeschiktheid over aan de feiten. J. moet hem daarvoor een schadevergoeding van ruim 9.500 euro plus interesten betalen.

Vervangende celstraf van twee jaar

De advocaat van schutter J. had gepleit dat zijn cliënt uitgelokt werd en dat hij handelde uit zelfverdediging maar dat werd door de strafrechtbank niet weerhouden. Als J. de werkstraf van 180 uur niet correct uitvoert, volgt een vervangende celstraf van twee jaar.