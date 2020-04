Vijf bewoners WZC Bessemerberg genezen van Covid-19: “Maar we heffen het bezoekverbod niet op” Jempi Welkenhuyzen

16 april 2020

09u38 37 Lanaken Vijf bewoners van WZC De Bessemerberg zijn genezen verklaard van het coronavirus. Ze mochten woensdag weer naar hun kamer op de afdelingen. Vandaag worden alle zorgkundigen getest.

Vijf bewoners werden door het team van artsen en deskundigen genezen verklaard van het coronavirus. Ze verbleven op de speciale Covid-19-afdeling sinds vorige week vrijdag. Het betreft mensen van afdeling twee en drie. “Dit zorgde voor heel wat opluchting bij het personeel en bij de familie”, aldus directeur Patrick Claes. “Men kan het beeld bijstellen dat de Covid-afdeling geen eindstation is. De mensen wordt nu gevraagd in hun kamer te blijven, maar ze zitten niet in quarantaine. Wel blijven we in lockdown wat de nieuwe maatregelen betreft. We heffen het bezoekverbod niet op”, luidt het.

Vandaag worden bewoners en personeel op corona getest. Een tiental artsen is belast met de toetsing. “We hebben iedereen telefonisch opgeroepen en ingepland. Wie positief test, maar geen symptomen vertoont, mag blijven werken.”