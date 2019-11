Vierhonderd duizend euro subsidie voor Wijkschool jempi Welkenhuyzen

08 november 2019

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA)heeft 1,3 miljoen euro vrijgemaakt voor bouwprojecten in Limburgse scholen. Bijna een derde van dat budget gaat naar de Vrije Basisschool Jan Rosier. Het geld is bestemd voor nieuwbouw, naast verbouwings- en omgevingswerken in de Wijkschool.

In de Wijkschool aan de Hellingstraat verdwijnen de containers voor twee nieuwe klassen en worden de oude klassen verbouwd tot een kleine turnzaal. Verder voorziet het plan een overdekte speelplaats en een technische ruimte. Daarnaast zijn er omgevingswerken gepland. De werken starten dit schooljaar en zullen klaar zijn in het schooljaar 2020-2021. De totale kostprijs bedraagt 531.000 euro, waarvan het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 409.113 euro betoelaagt. In de Wijkschool zitten 110 kleuters en 35 leerlingen in de eerste graad.

In totaal mogen momenteel zes scholen in Limburg rekenen op geld.