Verwijdering racistische graffiti verloopt moeizaam Jempi Welkenhuyzen

15 juni 2020

13u48 1 Lanaken De brandweer en de gemeentelijke technische dienst hebben de handen vol om de De brandweer en de gemeentelijke technische dienst hebben de handen vol om de racistische graffiti te verwijderen, die onbekenden het afgelopen weekend aanbrachten op de muren en ramen van private en publieke domeinen in Lanaken, Bilzen en Tongeren.

De burgemeesters dienden klacht in en de politie onderzoekt de zaak. Maar dat leverde voorlopig nog geen resultaat op.

“Als oppositie veroordelen wij dit ten strengste”, zegt Vera Jans (CD&V). “Enkele maanden geleden werd Veldwezelt slachtoffer van graffiti en ons jongste raadslid Brecht Geurts plaatste dat destijds op de gemeenteraadsagenda met een oproep om het zo snel als mogelijk te verwijderen. Dit is nog steeds niet overal gebeurd. Ook nu weer vragen we niet te talmen en dit zo snel mogelijk op te kuisen.”

Autolak

Maar dat opkuisen blijkt echter niet zo simpel. De typische klassieke autolak waarmee is gespoten, lost zeer moeilijk op op metselwerk. “Daardoor krijgt men de slogans slechts beperkt van de muren af”, legt diensthoofd technische dienst Wim van de Vyver uit. “Ook reinigen wij slechts de openbare delen, de racistische slogans op privémuren worden door de syndicus van het gebouw opgevolgd.”

Het Vlaams Belang distantieert zich volledig van het gebeuren en keurt de negatieve actie volledig af: “We vereenzelvigen ons niet met racisme. Door zulke acties worden we zelfs benadeeld. Als we weten dat dergelijke plegers lid zouden zijn van onze partij, worden ze er meteen uitgezet”, aldus Leo Joosten.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) vraagt intussen aan de politie om extra aandacht te geven tijdens de patrouilles. Niet in het minst bij het asielcentrum Ter Dennen in Rekem. Aangezien daar geen coronabesmetting werd vastgesteld is de avondklok daar vorige week weer ingetrokken.

“ We verafschuwen deze stemmingmakerij ten zeerste en vragen dat de daders enkele maanden werkstraf krijgen in het asielcentrum zodat ze respect leren opbrengen voor de medemens, “ besluit Johan Pauly (N-VA)