Verschillende initiatieven tijdens Limburgse Wijnweek Jempi Welkenhuyzen

15 september 2020

08u36 0 Lanaken Onder het motto ‘Glunderend genieten’ loopt tot en met 20 september de Limburgse Wijnweek. Daarvoor zijn diverse initiatieven ontwikkeld, waaronder de benoeming van een wijnambassadeur, de oprichting van een wijnclub en de uitgave van een nieuw wijnmagazine. Het zijn slechts enkele van de vele acties die de komende dagen worden uitgerold.

Zo zijn er nieuwe wijngaardwandelingen bijgekomen in Noorbeek en Voerendaal. In Noorbeek, dat zich steeds meer ontwikkelt als wijndorp, zijn inmiddels zeven wijngaarden. De wijn is te koop in de dorpswinkel en te proeven in de restaurants en het café van het dorp.

In Voerendaal staat de komende dagen een pop-uprestaurant ‘Wijnrestaurant op het land’ midden in een wijngaard van St. Martinus. Het paviljoen biedt vergezichten tot ons land en Duitsland. De tijdelijke restaurantformule voert een driegangenlunch of -diner en werkt naast de eigen chef met bekende gastkoks. De pop-up blijft tot 4 oktober. Er zijn reeds meer dan 5.000 couverts verkocht.

Ambassadeur

Petro Kools is door de Stichting Promotie Limburgse Wijn tot Limburgs wijnambassadeur benoemd. Dat vanwege het enthousiasme waarmee hij zijn gasten en vakgenoten laat kennismaken met Limburgse wijn. Chapeau Magazine start een nieuwe grensoverschrijdende wijnclub voor Belgisch- en Nederlands-Limburg, genaamd ‘Limbourgeois’. Leden kunnen rekenen op een maandelijkse nieuwsbrief, naast rondleidingen en ontvangst op wijnevents, zoals bijvoorbeeld Winefair in Genk.

Het nieuwe consumententijdschrift ‘Wijn en Gaard’ moet de zin en kennis in Limburgse wijn ondersteunen. In het eerste nummer vind je onder andere een streepje wijngeschiedenis, een artikel over het wijnkasteel Genoelselderen en zeker interessant: een overzichtskaart van de beide Limburgen met daarop de meest bekende wijnhuizen.