Verpachting jachtrecht wordt aangepast Jempi Welkenhuyzen

03 maart 2020

11u14 1

De gemeente Lanaken heeft bij het aflopen van de vorige pachttermijn een nieuwe en gewijzigde verpachting van de jachtgronden in de gemeentebossen goedgekeurd. In de nieuwe regeling zijn tal van voorwaarden opgenomen.

Het gaat om een gebied van 451 hectare, verdeeld over de Lanaker-, Gelliker- en Kiewithheide, naast Langenberg-Neerharenbos oost en west. Voor de opmaak van een jacht- en faunabeheersplan deed de gemeente beroep op het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Wildbeheer eenheid Suetendael.

Daarbij heeft men bepaald dat de huur niet meer voor negen jaar geldt, maar slechts voor drie jaar. Daarnaast is de jacht verboden in juli en augustus. Hiermee wil de gemeente de toeristen in de bossen veiligstellen. Zittende jagers kunnen genieten van een voorrecht tot hoger bod bij de openbare aanbesteding. Ook kan de gemeente de jacht opschorten om ecologische redenen.