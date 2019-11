Vermiste twintiger laatst gezien in Lanaken MMM

04 november 2019

19u03 0 Lanaken Politie en parket zijn op zoek naar de 23-jarige Yassin Agoujil. De jongeman is sinds 30 oktober vermist.

Agoujil werd voor het laatst gezien ter hoogte van het ‘Cultuur Café’ aan de Engelse Hof in Lanaken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De twintiger is 1m80 lang en normaal gebouwd. Zijn haar is kort geschoren langs de zijkanten. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jeans, een lichtgroene jas en witte baskets.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.30.0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.